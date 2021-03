¿Hay alguna evidencia científica?

Los perros serán capaces de distinguir los cambios hormonales

¿Podrá cambiar el animal su conducta?

Sí que puede suceder que el animal cambie su conducta, pero esto podrá estar provocado por el embarazo o no. Por eso no se podrá atribuir este comportamiento a la gestación, ya que también puede cambiar la percepción de la futura madre sobre el perro. Además, no hay ningún estudio sobre la capacidad de detección de la gestación humana por parte de las mascotas.

Si vemos que el animal ha cambiado su conducta, no podremos achacarlo al embarazo, ya que, aunque perciban cambios físicos, en su rutina u hormonales, no significará que sepan que lo que está sucediendo es que viene un bebé. Así, no habrá que dar por hecho que el animal esté entendiendo lo que está sucediendo, puede ser consciente, sí, pero no tiene que llegar a comprenderlo.