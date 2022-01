Otros, como es el caso del queso parmesano , generarán dudas sobre su ingesta por el riesgo a contraer listeriosis , una enfermedad que no afectará a la mujer, pero que sí que tendrá consecuencias en el bebé. Pero, ¿qué sucede en una intoxicación por listeria?

Para evitar estas complicaciones, muchos médicos recomiendan no tomar queso que no estén pasteurizados. Sobre todo, deberemos eliminar de nuestra dieta aquellos quesos blancos y que tienen más cantidad de agua. Además, debes saber que todos los productos lácteos que encontremos en el supermercado tienen una etiqueta donde se indica si están pasteurizados o no.