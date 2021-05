Son muchas las razones por las que una mujer puede optar por un método anticonceptivo . En la mayoría de ocasiones, estos suelen utilizarse para que no se produzca un embarazo , pero todo dependerá de la situación individual de la mujer. Uno de los métodos más famosos es la píldora anticonceptiva, pero seguro que alguna vez has oído casos en los que sí se ha producido la concepción y, por eso, es normal que surjan una infinidad de dudas al respecto.

Cuál es la fiabilidad de la píldora

¿Es posible quedarse embarazada tomando este anticonceptivo?

Puede ser que te des cuenta de que te has olvidado de tomar la píldora, pero no deberá cundir el pánico, ya que habrá solución. En estos casos, y siempre como última medida, habrá que tomarte un anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo no deseado y que, aunque no cuenta con el 100 por cien de efectividad, sí que puede eliminar casi cualquier posibilidad. El efecto que tiene sobre tu organismo es el de posponer la ovulación hasta cinco días, de modo que si su ingesta se realiza antes de este periodo estarás previniendo el embarazo con éxito.