Las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de los bebés pueden provocar distintos momentos complicados tanto para ellos como para los padres. Así, uno de los más comunes son las regresiones del sueño , que se dan cuando el niño duerme bien por la noche y, de repente, comienza a tener despertares nocturnos, le cuesta mucho dormir o, incluso, comienza a dormir mal las siestas o a no dormirlas. Se trata de algo que a los padres les puede pillar totalmente desprevenidos, ya que no se esperan que su hijo, de un día a otro, deje de dormir bien.

Por qué se producen las regresiones del sueño

Estas suelen deberse al desarrollo de la infancia, a los ‘hitos del desarrollo’ del pequeño. Las edades más típicas en las que se puede producir estas regresiones de sueño son a las seis semanas, los cuatro meses, de los ocho a los diez, a los doce meses, a los dieciocho y, otra vez, a los dos años . Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los niños pasarán por estos momentos y, mucho menos, por todas ellas. La más frecuente suelen ser las de los seis meses, pero una vez superada esta no quiere decir que no vuelvan a aparecer.

Cuándo pueden darse

Qué habrá que hacer

Será muy importante ofrecer tranquilidad y que los pequeños no se sientan superados por la situación. Por tanto, será esencial que los padres mantengan la calma, que no desesperen y que tampoco cambien su rutina. Estas complicaciones en el sueño poco tendrán que ver con las rutinas establecidas, sino que harán referencia al desarrollo de los pequeños. Será muy importante no retroceder en los hábitos de sueño saludables. Además, no habrá una fórmula para que el bebé vuelva a dormir correctamente, sino que irá volviendo a la normalidad con el paso del tiempo.