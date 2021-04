Sara Carbonero, sobre su faceta como madre: "Tengo mucha suerte porque tengo ayuda en casa"

Después de cinco años viviendo en Oporto, Sara Carbonero e Iker Casillas regresaban a Madrid el pasado verano para comenzar una nueva vida en la capital. Con su vuelta se desataron los rumores de una posible crisis en la pareja, una separación que ellos mismos confirmaron con un comunicado a través de sus redes sociales. “Nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados” , anunciaron. Pero además de emprender caminos distintos en el ámbito sentimental, el futbolista y la presentadora han comenzado nuevos proyectos profesionales.

Sara Carbonero habla de su faceta como madre

Sara Carbonero ha confesado que el truco es quitar “horas de sueño”. “Aunque ahora me cuido más y el sueño es importante. Lo que pasa es que lo que hago tiene visibilidad, pero es lo mismo que ocurre con cualquier mujer que trabaja. ¡Me apaño!”, admite. Aunque no tiene un horario fijo y sus jornadas van variando, la periodista siempre intenta llevar y recoger a sus hijos al colegio y pasar con ellos “tiempo de calidad”. La ex de Iker Casillas reconoce que están en una época “muy casera” y que tras mudarse a la capital están intentado “disfrutar un poco de la familia”.