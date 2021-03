Sara Sálamo reconoce que tuvo depresión posparto tras el nacimiento de su primer hijo: "Lloraba por no haberme despedido de mi antiguo yo"

El programa del pasado martes estaba centrado en los sueños, y Sara tiene muy claro cuál es el que ella persigue. “Antes decía muy a la ligera lo de la salud, pero ahora lo digo sinceramente, pienso que la salud es el sueño a cumplir”, comentaba a un atento Rovira. “Luego lo que más me gusta es trabajar, con que los mío tengan salud y yo me haga viejita trabajando de lo mío genial”, compartía con los espectadores. Precisamente, Sara también habló, sin entrar en detalles, de los altibajos que sufrió su salud mental tras dar a luz a Theo, su primer hijo. “En mi primera depresión posparto lloraba y decía: ‘no me he despedido de mi antiguo yo”.