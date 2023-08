Tienes unos días de playa por delante y no quieres fallar a la hora de hacer el equipaje. Conseguir que en tu maleta no haya más ropa de la necesaria, que sea ponible y a la vez te proporcione looks cargados de estilo puede parecer complicado. Las tendencias de verano nos lo ponen fácil y todo es cuestión de dar con esas prendas que puedes ponerte, prácticamente, a cualquier hora del día. Toma nota de qué debes meter en la maleta para tus vacaciones en la playa y disfruta del mar, de los paseos al atardecer y del chiringuito con los looks más divinos.