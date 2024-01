Por mucho que el frío no sea lo más cómodo para desenvolvernos en el día a día, si algo tiene el invierno a nivel de moda es ofrecer un amplio abanico de posibilidades a la hora de combinar prendas y accesorios entre sí .

Las bajas temperaturas permiten jugar con el ‘efecto cebolla’ y agregar o quitar capas para lograr que los looks se vean completamente diferentes. Y aunque que las influencers se empeñen en ir sin medias, lo cierto es que resultan muy necesarias en esta época del año, ya no solo para hacer frente al clima, sino también para dotar a los estilismos de un aire más sofisticado. Porque este año más que nunca, las medias se posicionan como un accesorio clave para renovar los looks invernales donde las tendencias se han vuelto muy permisivas y ofrecen patrones con materiales más innovadores con respecto a otros años.