No ha sido la única firma que se ha subido a la ola de los capazos. Marcas tan queridas por las que más saben de moda como Sézane o Paris64 también han sucumbido a esta demanda. Otras como Polène han arriesgado más. Esta es una marca que poco a poco se está haciendo un hueco más grande en los armarios más trendy, gracias a la calidad de sus bolsos que se fabrican con piel de Ubrique , el municipio gaditano conocido por su tradición marroquinera. En la firma francesa apuestan por darle un giro al clásico patrón del capazo, lanzando una edición limitada llamada Paï Cognac , que ha encendido los ánimos en las redes sociales.

Lo cierto es que el diseño es original y digno de entrar en la colección de Jacob Elordi, pero hay muchos detalles que no convencen a los compradores habituales de la firma. Para empezar, su precio y es que por una pieza que casi no incorpora nada de piel se debe pagar 590 euros si estás en Europa, pero el precio aumenta hasta los 790 dólares si quieres adquirirlo desde Estados Unidos. Esto a los potenciales clientes de la firma les ha parecido desproporcionado y no han dudado en hacérselo saber a través de sus redes sociales, algunos en tono simpático, simplemente con la intención de hacer una broma a costa del diseño, pero otros realmente indignados.