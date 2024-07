El verano es la estación perfecta para dar rienda suelta a nuestra creatividad y probar looks que quizás en otra época del año no nos atreveríamos a llevar, ya sea por el corte de los diseños, los tejidos o los estampados. Si a eso le añadimos que estamos bronceadas y con más ganas de hacer planes fuera, el resultado no puede ser mejor. Este 2024, los vestidos boho se consolidan como la tendencia estrella de la temporada, inspirados en la libertad y el espíritu desenfadado de los años 70, son la elección ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo.