Definir el estilo de Zendaya no es nada fácil, pues es capaz de coordinar sus looks con la película que presenta a la perfección, cual camaleón. Una labor que ha conquistado a las principales revistas de moda y firmas que ven en ella un soplo de aire fresco y juvenil, fruto del trabajo entre bambalinas de su estilista de cabecera, Law Roach . Casi media vida lleva colaborando con él, concretamente desde que tenía 14 años, así que la conoce mejor que nadie, además de verla crecer y lograr que su vestidor madure al mismo ritmo que la intérprete.

Ahora, a los 28, sus preferencias estilísticas están mucho más consolidadas, pero todavía hay firmas de lujo que se le resisten, ya sea por elección suya, o por el trato que tuvo con las marcas hace tiempo. Así lo explicó Roach en el podcast 'Cutting Room Floor', donde narró que, en sus inicios con Zendaya, contactó con Dior, Saint Laurent, Chanel, Gucci y Valentino, y que todas se negaron a trabajar con él porque la artista todavía no era lo suficientemente conocida. ''Zendaya no ha usado looks de ninguna de esas marcas y no lo hará en el corto plazo, porque su desgana inicial no ha sido olvidada'', contó y puntualizó que con la única con la que ha tenido algún que otro proyecto publicitario, a día de hoy, es Valentino.