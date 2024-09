Gracias a sus cortes inesperados, no solo añaden un toque de actualidad al vestidor, sino que también permiten que el look destaque sin apenas esfuerzo. Eso sí, antes de decantarte por un diseño u otro, debes tener en cuenta que los vestidos asimétricos suelen tener un punto focal único, ya sea en el dobladillo, el escote o las mangas. Para mantener un equilibrio visual, combínalo con accesorios sencillos que no compitan por la atención. Por ejemplo, un collar delicado, unos pendientes discretos o un bolso minimalista pueden ser suficientes.