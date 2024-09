El negro se ha convertido en el mejor recurso de la 81 edición del Festival de Venecia y Lady Gaga lo confirmaba con un look nostálgico de tintes franceses en el que, como no podía ser de otro modo, la firma elegida era Dior, la misma que elegía para su actuación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Completó el look con un casquete negro que le daba un aire muy parisino y zapatos negros de salón con plataforma y tacón de vértigo de Christian Loboutin . En cuanto al look de belleza, optó por peinar la melena con un semirrecogido y un maquillaje suave en el que destacaban los ojos marcados con eyeliner y máscara de pestañas.

El otro gran protagonista del look de Lady Gaga fue el tocado de Philip Treacy, una pieza de encaje con detalles de azabache creada para su colección de otoño 2001, que ha pasado a la posteridad en un retrato de Diego Uchitel para Isabella Blow. Completó su look con joyas de Tiffany and Co. y unos labios rojos perfectamente perfilados.