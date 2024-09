Y es que los bolsos de lujo no solo conservan su valor, sino que, a menudo, como ocurre sobre todo con el 2.55 de Chanel o el Birkin de Hermès, incrementan su valor con el tiempo . Aquí te presento una selección de los mejores bolsos de lujo en los que vale la pena invertir, tanto por su calidad como por su atemporalidad. Tal y como contó Cynthia Morrow, cofundadora de Covett x Front Row (un plataforma de copropiedad de bolsos de lujo), en WhoWhatWear.com: "Hermès, Louis Vuitton y Chanel han experimentado un aumento del 55% en el precio en el mercado de reventa, en comparación con su precio minorista en los últimos tiempos”.

Es el favorito de las famosas (Georgina, Chiara Ferragni, Victoria Beckham, Kim Kardashian… tienen varios ejemplares) porque, sin lugar a dudas, el Birkin de Hermès es el epítome del lujo y la exclusividad . El Birkin nació en 1984 y se lo debemos a la actriz y cantante británica Jane Birkin . Al parecer, Birkin estaba en un vuelo de París a Londres cuando conoció a Jean-Louis Dumas, el entonces director ejecutivo de Hermès. Durante el vuelo, Birkin comentó que no podía encontrar un bolso adecuado para sus necesidades como madre joven. Dumas, inspirado por su conversación, diseñó un bolso especialmente para ella, y así nació el Hermès Birkin.

Hecho a mano por un solo artesano, el Birkin se confecciona con materiales como cuero de ternera y pieles exóticas como cocodrilo o avestruz. Su diseño estructurado, cierre con candado y variedad de tamaños y colores lo convierten en un bolso inconfundible. Y, como la producción es limitada y existe una alta demanda, es un bolso muy difícil de conseguir. De hecho, se rumorea que hasta que no te has gastado 20.000 euros en una tienda de Hermès, no vas a tener opción de comprarte un Birkin. Ahí es nada.