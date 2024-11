Así, Pombo ha aprovechado la ocasión para reabrir este debate que existe en cuanto a la pronunciación de la marca. "Recibo comentarios por el pinganillo de que no se dice 'Parfua' en francés, sino que como la marca es portuguesa se pronuncia más bien 'Parfois' (tal y como se escribe y con un acento bastante marcado)", ha compartido con sus seguidores.

"Nosotras, portuguesas, decimos 'Parfua'", "En Portugal decimos 'Parfua' como tú" o "Portuguesa aquí: se dice a lo francés", le han escrito varias seguidoras. Ahí, Marta Pombo ha confesado que se había formado un gran caos al respecto y ya no sabía muy bien qué creer. "Soy muy influenciable, y si me decís algo me lo creo", ha señalado.