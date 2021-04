Ya casi son incontables los estilos de bolsos que ocupan nuestro vestidor y que marcan tendencia: clutch , mochilas, cofres, 'shoppers', etc. Pero, sin duda, si hay uno que se lleva son los bolsos bandolera. Sí, esos que se cuelgan del hombro, se suelen llevar cruzados y parece que en ellos cabe lo que necesitamos en un día de 24 horas de planes incluso improvisados.

La bandolera se adapta a todo, pocos bolsos hay en nuestro armario tan todoterreno como ella, y es que no puede ser más práctica. Pero esto, en contra de lo que ocurre con otros bolsos, no le resta estilo. De hecho, aunque las hay de diferentes tipos unos más 'sporty' o informales, hay bolsos bandolera que perfectamente nos podrían acompañar a nuestras citas o momentos más destacados y especiales.

Eso sí, su carácter todoterreno y versatilidad encuentra algo su límite cuando es con el look casual con el que mejor queda, por lo que la bandolera está más reservada para el día a día que para los eventos más elevados. Pero lo cierto es que una vez se apuesta por la bandolera, no nos querremos separar de ella. Y es que, además, la bandolera que se lleva no es esa típica grande y básica, sino que se lleva con mucho estilo.