Pantalones de cintura baja: manual de uso, por Jennifer Lopez

Pero sacar matrícula conejos no es misión imposible. Así lo lleva demostrando años Jennifer Lopez , que, si no es ya la representante oficial de los pantalones de cintura baja poco le falta. JLo ha sabido siempre cómo sacarle el máximo partido a estos pantalones de mujer actualizando su personalidad adaptándolos a las últimas tendencias. Así es como los lleva esta temporada inspirándonos para probar suerte con la prenda del momento.

Con blazer y camiseta

Pantalones vaqueros cortos y camiseta remangada

Pero no solo los pantalones vaqueros largos son susceptibles del tiro bajo. A pesar de que hace mucho que no se veían, los 'shorts' también se construyen así. Son más anchos y cortos y no crean ese efecto de piernas infinitas, por lo que hay que tener cuidado con ellos. Pero, por eso, Jennifer suma sus pantalones vaqueros cortos a una camiseta en versión cropped y, además da un truco de estilo: si no tenemos en el armario una camiseta corta, podemos transformar cualquiera.