Beneficios de hacer yoga

Pantalones o mallas

Una vez que te has decidido a apuntarte a clases de yoga, lo más importante será que estés bien equipada . Es muy posible que te preguntes cuáles son las prendas básicas , esas que no te podrán faltar en tu armario cuando comiences con esta práctica. Una de las primeras cosas que tendrás que comprarte serán unos pantalones anchos específicos para yoga . Lo más recomendable es que sean de una tela que transpire bien, que no se peguen a piel y que sean anchos. Además, lo mejor será que estén hechos en algodón suave y que lleven una cinturilla ancha que se ajuste a esa zona del cuerpo.

En el caso de que no nos sintamos cómodas con pantalones anchos o pensemos que, probablemente, no le vayamos a dar más uso que para la clase de yoga, siempre podremos hacernos con unos pantalones holgados. Lo más recomendable será que tengan la cintura alta, con un tejido elástico o strech y con costuras planas, que eviten las rozaduras. Además, la cintura se podrá ajustar para proporcionar un mayor soporte a la zona lumbar. También, será muy importante que la zona de los tobillos sea más estrecha para que los pantalones no se muevan ni se deslicen y los pies no se enfríen.