La teta y la moda: lucir la representación de las mamas es tendencia y empoderación

Lo cierto es que la colección de otoño/invierno de 2021-2022 creada por Schiaparelli no dejó ningún lugar del pecho femenino por explorar. Volumen del busto, areola y pezones , fueron esculpidos de manera realista en piezas metálicas o de cuero y trasladados a jerséis, chaquetas, tops y botones, consiguiendo que su colección pasara a ser una de las más comentadas y vendidas de la temporada .

Otra prueba de que algo se está haciendo bien en esta casa de moda nacida en París en los años veinte del siglo pasado, es el largo listado de caras famosas que acudieron al front row de su último desfile, al que no faltaron Anna Wintour, Laverne Cox, Chiara y Valentina Ferragni, Carine Roitfeld y los diseñadores Jacquemus, Olivier Rousteing o Kanye West junto a su novia Julia Fox.

Pero la nueva Schiaparelli no es la única firma que ha centrado su atención en esta parte de la anatomía femenina, mucho antes lo hicieron otros diseñadores y a nadie se le escapa que el pionero en ensalzar el pecho de la mujer fue Jean Paul Gaultier , quien reinventó los viejos códigos del corsé para convertirlo en una prenda sexy, empoderante y hasta liberadora .

Y volviendo al presente, no parece que los numerosos intentos por hacer que la visión del busto femenino deje de ser un tabú esté dando sus frutos, de hecho, sigue siendo noticia que alguien tenga un percance con su vestido que le deje una teta al aire . Nada del otro mundo, pero es noticia.

En cuanto a la industria textil, ha encontrado la manera de abordar el tema del busto femenino y no solo no ofendiendo, sino empoderando a las mujeres. El camino ha sido aliarse con otras artes. Esta alianza era necesaria porque la moda tiene mucho recorrido en las cuestiones sexis (vestir para potenciar el atractivo), pero bastante menos que otro tipo de artes en materia sexual, o no tanto como la pintura, la escultura, la literatura o el cine.