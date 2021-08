Vestidos camiseros, más allá de la oficina: de la playa a una cena informal, siempre con estilo

Este verano lo veremos sobre los bikinis y bañadores de tendencia acompañado por chanclas o palas, construyendo esos looks descuidados que se lucen a pie de mar y que, aunque se intenta que sean estilosos a más no poder para el posado en Instagram, termina primando la comodidad.

Así que, si todavía no tienes uno de estos vestidos camiseros de playa en tu maleta, ha llegado el momento de hacerte con uno porque te va a salvar las vacaciones. He aquí nuestras opciones por si la inspiración escasea.

Cuando una prenda está cubierta de denim se suele directamente etiquetarla y enviarla al cajón de los looks casuales o de esos estilismos que solo se llevan cuando no podemos llevar el pijama. E ir a la playa es uno de esos escenarios. Este vestido camisero de playa vaquero no solo será tu aliado para esos momentos, también para ir a la piscina, a hacer recados o para saciar ese “¿qué me pongo?” Cuando tenemos que vestirnos rápido para un día lleno de planes improvisados. Este vestido camisero de playa denim es de H&M y está disponible por 24,99 euros en dos tonos.