Empoderamiento en el arte y en la moda: los eventos culturales feministas del momento

Woman is Art

Durante todo el mes de marzo, el Hotel ME de Madrid acoge la exposición colectiva ‘Woman is art’ en el que diferentes artistas y activistas se han unido para celebrar a la mujer. Esta muestra acoge a artistas de diferentes universos con un discurso común: ensalzar a la mujer y su compromiso con la cultura.

La exposición incluye nombres representativos de diversas disciplinas artísticas: Mercedes Bellido (ilustración original en la sala de exposición e intervención de la cristalera de la fachada de ME Madrid), Pilar Franco (collage de fotografías y textos), Martina Hache (fotografías), Sara Herranz (ilustración original), Marta Leyva (pintura original), Cherry Massia (vestido en maniquí́ usado por Mala Rodríguez), Isa Muguruza (pintura original de medio formato), Ariadna Panigua (vestido en maniquí́ llevado por ella misma en un concierto de Los Punsetes), Mala Rodríguez (corsé usado por ella), Andrea Savall (imágenes en recepción del hotel y collage de fotografías y textos en sala expositiva), Paulina Silva (pintura original medio formato), Javier Aramburu + Single (Print original con la portada de ¡Hola!, último disco de la banda Single), Marco Laborda (fotografía sobre la chimenea del lobby de ME Madrid) y Nuez Chair Designed by Patricia Urquiola Andreu World.