“Y una vez más se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo”. Estas fueron las declaraciones públicas de Edurne después de convertirse en ‘Trending topic’ por los insultos que recibió por parte de los aficionados del Manchester a raíz de que su pareja y padre de su única hija fallase durante un partido contra el Villarreal. La viralidad de este acto machista hizo que muchos seguidores, amigos y compañeros de la artista saliesen en su defensa. Y una de ellas ha sido Sara Carbonero , que no ha dudado en romper su silencio ante las cámaras para mostrarle su apoyo.

En los últimos meses, la periodista también ha sido muy seguida por los paparazzis por la actualidad de su vida privada. A raíz de su mediática ruptura con Iker Casillas , han sido muchos los rumores que han surgido sobre su matrimonio. Educada y muy discreta, Sara Carbonero se ha mantenido siempre lejos de la polémica y no ha querido dar ningún tipo de declaración sobre su relación, algo que ya avisaron al hacer público su divorcio con un comunicado: “estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro”.

Pero ahora, a raíz de los insultos que ha recibido Edurne, la periodista y ex de Iker Casillas no ha dudado en romper su silencio para mostrarle su apoyo públicamente. “¿Solidaridad con Edurne?”, le preguntaban los compañeros periodistas. “Siempre, siempre. Claro que sí, siempre”, respondía Carbonero.

Tamara Gorro relata su dura experiencia a raíz de lo que ha ocurrido con Edurne

Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre. Son muchas las mujeres que tienen que soportar comentarios machistas en los que las culpan de los actos de sus parejas, en este caso concretos de los futbolistas. Tamara Gorro, tal y como puedes ver en el vídeo, salía también en defensa de Edurne y recordaba lo que vivió ella cuando su marido, Ezequiel Garay, era jugador del Real Madrid. “Me llamaron puta directamente. No todos, lo malo suele ser poco pero hace mucho ruido. Yo llevaba muy poco tiempo y decía: ‘qué vergüenza’. En ese momento yo no tenía ese atrevimiento”, ha explicado la empresaria.