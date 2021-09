Bahadır no duda en advertir a Levent de la clase de persona que es Melis

El empresario sigue sin saber qué decisión tomará respecto a su boda

Después de escuchar las peligrosas palabras de Melis, Bahadır va directo a hablar con su hermano para avisarle de la clase de persona con la que está planeando casarse: “Lo que siente por ti no es amor, es una obsesión, está loca. Ahora veo cómo es, no es normal, está enferma, es una mujer peligrosa”. El padre de Ömer tiene claro que su prometida no es ni de lejos la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida, pero no sabe cómo afrontar la situación.

En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ descubriremos cuál es la decisión que toma Levent ahora que sabe qué tipo de persona es Melis y seremos testigos de las consecuencias que esto tiene para todos los que viven en la mansión. Además, Bahadır no se quedará de brazos cruzados y hará a su mujer responder por habérselo ocultado.

El distanciamiento de Levent y Meryem

Melis ha puesto en marcha su siguiente plan: quemar su propio vestido de novia (que tanto deseaba) y culpar a Meryem de hacerlo. Cuando llega Levent es la propia hermana de Ömer la que confiesa por algo que no ha hecho para evitar problemas entre la pareja de futuros novios. La estrategia de Melis va viento en popa. Además, la fotógrafa se encarga de dramatizar su dolor y exagerarlo para obtener más atención de su prometido, algo que está sacando de quicio a Meryem, que tiene una quemadura en la muñeca fruto de las llamas.

Pero el padre de Ömer tiene el pálpito de que no ha sido ella la que lo ha quemado y ni siquiera le ha dado la opción de defenderse. Cuando por fin pueden hablar, la joven le echa en cara precisamente eso, pero el empresario le recuerda que si han llegado a esta situación ha sido por su culpa: “Tú has querido esto. Nada ni nadie puede ayudarnos a salir de esta situación. Tú lo has permitido”.

Aunque parece que sus posiciones están ahora más alejadas que nunca, todo podría cambiar muy pronto. Bahadır escucha a la propia Melis diciéndole a Hülya que fue ella la que quemó su vestido por el bien de su relación y que incluso quemaría la mansión con su propia hermana dentro.

En la cafetería, los hombres del padre de Mine vuelven a buscarla, aunque Neriman y Safiye consiguen despistarles (por ahora). Cemil y Ayşe han retomado su relación y se han pedido perdón por todos los errores que los llevaron a divorciarse. “Lo importante es que aprendamos para que no vuelva a pasar”, dice el abogado.

Las palabras de Melis que escucha Bahadır detrás de la puerta le dejan completamente en shock. No duda en ir directamente a la habitación de su hermano para decirle que ha cambiado de opinión, que ya no debe casarse con la fotógrafa. La cara de Levent al escuchar decir eso a su hermano es un poema. Hasta ahora, era el que más le insistía en que tenía que cuidar de su prometida. ¿Logrará Bahadır convencerle para que de marcha atrás?

