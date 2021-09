Visto que su hijo es un muro y no va a dar su brazo a torcer, Ulviye decide hablar con la propia Meryem. Sabe que lo ha pasado muy mal y le ofrece todo su apoyo pase lo que pase, pero sus intenciones son claras: “Quiero que te vayas. Melis sabe que Levent solo piensa en una persona y no es ella. Tengo miedo de que intente terminar lo que no consiguió. Quiero que te vayas lejos de aquí donde Levent no pueda pensar en ti, a Italia”. Y evidentemente, la joven acepta, no puede permitir que nadie sufra por su culpa. Llega el momento de comunicarle su decisión a Levent.