Meryem vuelve a la mansión, en el próximo capítulo: “Os he echado mucho de menos”

Cuando Meryem va a la mansión, a Ömer se le iluminan los ojos. Pero ella no puede permitir que la vea, no podría soportar tener que alejarse de él de nuevo. Así que se esconde, pero ya es tarde, el pequeño está seguro de haberla visto y así se lo hace saber a Levent, al que, por un momento, le da un vuelco al corazón. “Habrá venido porque nos echa mucho de menos” dice Ömer. “Os he echado mucho de menos”, contesta Meryem, oculta detrás de un contenedor. Meryem no consigue hablar con Levent y no solo eso, Melis es testigo de su presencia allí y, por supuesto, no duda en informar de ello a Tekin.

En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', veremos cómo Ömer insistirá en ir a ver a su hermana, mientras ella pagará las consecuencias de desobedecer a Tekin una vez más. Además, Oya tendrá que dar explicaciones y justificar su presencia en el despacho de Cemil, donde estaba rebuscando entre sus documentos.

La rabia de Levent hacia Tekin y Meryem

Levent tiene mucho odio acumulado hacia Tekin, pero también hacia Meryem. “Los que han provocado esto lo pagarán uno a uno, no quedará ni rastro de ellos dentro de mí”, le dice a Ulviye. Pero su madre no quiere que su hijo se deje llevar y haga algo de lo que pueda arrepentirse: “Tú no eres así”. Mientras, Meryem sigue encerrada en su casa e intentar escapar de alguna manera para poder informar a Levent de la situación: “Si no me hubieras conocido, no tendrías estos problemas con Tekin”.

Por su parte, Oya no tira la toalla con Cemil, aunque en el fondo sepa que la pareja está enamorada de verdad. Además, el amigo de Levent cada vez es más tajante con ella y no le da ningún tipo de esperanza.

En la empresa de los Metehanoğlu, Tekin y Levent se ven cara a cara por primera vez después de la boda. Ambos están planeando acabar con el otro, pero ellos no lo saben. Tekin se pasea por la oficina creyendo que ya ha ganado la partida, pero Levent se lo deja claro: “La valentía es sobrevivir a pesar de todas las adversidades. Y solo lo débiles evitan correr riesgos”.

Meryem consigue salir de la casa y se pone en contacto con Ayşe para informarle de las intenciones de su marido, pero no la escucha. Meryem ya no es la amiga que conocía y no quiere seguir teniendo relación con ella. Así que la joven solo tiene una salida: ir a la mansión y contárselo directamente a Levent. Allí vive un momento muy emocionante cuando ve de nuevo a lo lejos a los dos hombres de su vida.

Sin saber que Meryem está en la puerta, Ömer le dice a Levent que echa de menos a su hermana. La cara del empresario es un poema. No solo tiene que lidiar con su tristeza, sino que tiene que intentar que el pequeño siga su vida. Pero Ömer quiere saber quién es el hombre con el que su hermana se ha casado y porqué nadie le ha visto. ¿Será capaz Levent de contarle la verdad? ¿Interrumpirá Melis la conversación, que estaba presenciando desde la puerta?

