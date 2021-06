Melis sufre un accidente de coche, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

'Ömer, sueños robados', de lunes a viernes a las 19:50 horas en Divinity

Melis se interpone entre Levent y Meryem en este último capítulo del boom turco de nuestro canal

Meryem y Levent son interpretados por Gizem Arıkan y Ali Yasin Özegemen

Melis está dispuesta a continuar con su plan hasta las últimas consecuencias. No va a permitir que Meryem se quede con Levent de ninguna manera. Cuando Levent va a aclarar a su madre que no hay nada entre él y la hermana de Hülya, recibe una llamada que le deja muy preocupado: El coche de Melis se ha salido de la carretera y no se sabe cuál es su estado. ¿Cuáles serás las consecuencias de este accidente? ¿Será todo parte de la estrategia de Melis para recuperar al padre de Ömer?

Levent y Meryem vuelven a acercarse

Meryem sigue inquieta con la situación de Melis y Levent y no deja de recordar la declaración de amor de la hermana de Hülya. Pero Gülnaz, aunque acaba de aterrizar en la mansión, lo tiene claro: “No va a pasar nada ni aunque las ranas críen pelo”. Aslı, por su parte, no pierde de vista Meryem y le quita toda esperanza, siguiendo las instrucciones de su jefa.

Levent sigue preocupado por la hermana de Ömer después de oír que no se encontraba bien y vuelven a vivir un acercamiento. Mientras, Melis sigue lejos de la mansión y continúa su plan de mantener a Levent preocupado por ella. “Voy a hacer que tanto Levent como Meryem se lleven el susto de su vida, no tienen ni idea de lo que soy capaz”, advierte Melis a su amiga cuando su estrategia no sale como ella había previsto.

Por otro lado, Ayşe y Cemil continúan adaptándose a la convivencia. Ambos van cogiendo confianza cuando reciben una visita inesperada: la abuela de Cemil. Una mujer con unos valores muy tradicionales que somete a la pareja a un interrogatorio poniéndoles en un aprieto.

La historia de Ömer, Levent y Meryem, solo en Divinity

Levent tiene claro que debe decirle tanto a ella como a su madre que no va a pasar nada entre ellos. “Tengo que decir que solo tengo ojos para Meryem”, piensa el empresario. Está dispuesto a aclarar la situación con su madre, que se ha hecho a la idea de que Levent y la hermana de Hülya están juntos, cuando el padre de Ömer comienza a hablar, Meryem escucha de nuevo por accidente. ¿Podrá Levent decirle a su madre que no siente nada por Melis, sino que su corazón pertenece a la hermana de Ömer? ¿Le escuchará Meryem? No te pierdas los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados' para averiguarlo. De lunes a viernes a las 19:50 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Ömer, sueños robados' en Mitele PLUS