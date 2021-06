La verdad sobre los sentimientos de Levent saldrá a la luz en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'. El empresario, que le confesará que solo la ve como una amiga, romperá el corazón a Melis, que perderá el control. "¿Qué significa esa mujer para ti. Me corresponderías si no la quisieras. No entiendo por qué prefieres a Meryem. Vas a ignorarme por una sucia criada, vas a dejarme por alguien que no vale nada", le dirá a Levent, que se enfrentará a ella para defender a la hermana de Ömer. ¿Qué hará ahora la hermana de Hülya?