Rauw Alejandro quiso dar más detalles sobre los motivos de la ruptura después de que creciesen los rumores sobre una posible infidelidad . El puertorriqueño dejó claro que "existen miles de problemas que pueden causar una ruptura" y que el suyo "no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad" . También puso fecha a la ruptura , contando que rompieron "unos meses atrás" (es decir, en mayo de este año). "Tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente" , respondió a los que le tachaban de "mentiroso".

Sin embargo, no ha abandonado de manera definitiva las redes sociales. Rauw Alejandro ha tomado el control de otra cuenta en la que se esconde bajo el nombre de "El zorro". "Por ahí, aprendiendo de la vida", se puede leer en su biografía.

Esta cuenta (que no es nueva ya que su primera publicación es de noviembre de 2020) alcanza más de 90 mil seguidores, un número que nada tiene que ver con los millones que le seguían en la que era su cuenta oficial. Entre sus seguidores también está Rosalía, aunque de ella no hay rastro en las fotografías que tiene esta segunda cuenta. Sus últimas publicaciones son de hace unos días, cuando quiso hacer público que estaba de viaje en Tokio, uno de los lugares favoritos de su ex, y también compartió una fotografía bebiendo cerveza.