Hace casi una semana que Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó, reaparecía desde la UCI de un hospital malagueño. "He cambiado la oficina por boxes... Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo...", comenzaba explicando en redes sociales. Desde entonces su entorno más cercano -tanto su pareja como su exmujer y madre de sus hijos, Irene Villa -, no han dudado en dar el parte de salud del empresario argentino durante estos días que, horas después de comunicar este susto de salud, confirmaba que estaba atravesando por una " neumonía ocasionada por una baceteria llamada neumococo " que le habrían contagiado. Rápidamente, tras su ingreso en cuidados intensivos, la intérprete de Quiéreme se desplazaba hasta Málaga para estar junto a su compañero de vida que, para agradecerle su apoyo, le ha mandado una sorpresa desde el hospital en el que se encuentra. ¡Te contamos todos los detalles!

Tras recibir esta sorpresa desde el hospital malagueño en el que está ingresado desde hace más de una semana, Fergó no ha dudado en compartir las flores que ha recibido y, además ha querido contestarle públicamente a este regalo: "No tengo palabras, me has hecho llorar. Mi energía está contigo para que salgas pronto de esta. Me haces falta. Gracias amor. Te amo".