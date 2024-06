Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han roto definitivamente su relación, según ¡Hola!

Fue el pasado mes de febrero cuando salieron a la luz unas imágenes que mostraban a Vicky Martín Berrocal en compañía de Enrique Solís . Una relación desconocida hasta entonces, de la que rápidamente se empezó a hablar en la crónica social. La propia diseñadora, minutos después de que las imágenes saliesen a la luz, se enfrentaba en directo durante una intervención televisiva en 'Tardear' a las mismas. Desde entonces, ambos habían dado pasos adelante, acompañados no obstante de fuertes rumores sobre una posible crisis en más de una ocasión. Y ahora la ruptura parece confirmarse de forma definitiva : así lo ha asegurado la revista ¡Hola! en primicia. Esto es lo que se sabe.

Precisamente, estas mismas fuentes apuntaban que Vicky no tenía, en un principio, planes de comenzar una relación sentimental. "Quería divertirse, exprimir el buen momento que atraviesa. Se ve más guapa que nunca, su podcast no solo es uno de los más escuchados en las principales plataformas, si no que acaba de recibir un Ondas.No le puede pedir nada más a la vida".