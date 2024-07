Cualquier forma de describir la carrera artística de Julio Iglesias supone, de alguna forma, reducir la trayectoria y el legado del que es considerado el artista de habla hispana más exitoso de la historia. Ochenta álbumes de estudio, unos dos mil seiscientos discos de oro y platino y más de seis mil conciertos son, solo por citar algunas, las credenciales del madrileño. Y no solo su andadura musical: también su vida personal ha sido intensa . En las últimas décadas, el cantante ha encontrado la estabilidad junto a su segunda mujer, Miranda Rijnsburger , alejados de los medios. Recientemente ha habido novedades en torno a la pareja: Julio y Miranda pasarán sus vacaciones de verano separados. ¿Cuál es el motivo?

Vanitatis ha podido recopilar los tres motivos por los que el intérprete de éxitos como 'Me va, me va' o 'Soy un truhan, soy un señor' ha decidido no acompañar a su mujer y sus cuatro hijos (el pequeño, Guillermo, está todavía en Miami, aunque pronto viajará a Andalucía). En primer lugar, los problemas de espalda que sufre desde hace tiempo, que reducen algo su movilidad, generándole una cierta lentitud al andar. Además, aseguran desde el citado medio, la paulatina reducción de su agenda pública y sus viajes desde la pandemia por la covid-19.