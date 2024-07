Desde que comenzaran su relación, tanto Vanesa como Santi, siempre han sido muy discretos a la hora de pronunciarse sobre su historia de amor. Sin embargo, a medida que se iba afianzando, era la actriz la que daba un paso al frente para desvelar cómo se encontraba su corazón. " Esto del tema de las relaciones no es fácil , pasito a pasito, construyendo y yo creo que es lo importante", se sinceraba la actriz, que admitía también que la vida es "una montaña rusa". " Hay momentos buenos, malos, regulares, de todo ", confesaba.

Además, ante la insistencia de la prensa por una futura boda, Romero respondía tajante: " Yo de momento estoy bien, y si hay algo que he aprendido en este tiempo, con todo lo que nos ha pasado a todos y el tema del covid (la actriz desarrolló importantes secuelas de la enfermedad), es que plantearse un futuro no entra dentro de mi cabeza".

Un mes después de aquel movimiento, ha sido la actriz la que, en la premiere de 'Padre no hay más que uno' , la última película de Santiago Segura, ha dado un paso al frente para confirmar que ya no está con el presentador: "Una ruptura es una ruptura, ya está, ya no voy a hablar más del tema (...). Al final son cosas también que forman parte de mi vida personal. Es verdad que creo que al final sí que estaban especulando y tal, y era el momento de decir pues que sí, ya está".