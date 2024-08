Hablar de parejas en lo que al panorama internacional vip se refiere supone hablar de David y Victoria Beckham . Pocos matrimonios han entendido tan bien el poder y la repercusión que pueden generar no solo como referentes en sus propios ámbitos laborales, sino también a nivel personajes y cultura de las celebrities. Una pareja sólida, modélica pero sobre todo icónica y autoconsciente , que recientemente ha celebrado sus veinticinco años de casados. Pero que, como las formadas por los vulgares mortales, también ha tenido que atravesar dificultades . De ello ha hablado ahora Victoria , al ser entrevistada por Nicole Kidman para la edición australiana de la revista Vogue.

David y Victoria no tardarían en casarse y formar una familia con los nacimientos de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven, sus cuatro hijos, de veinticinco, veintidós, diecinueve y trece años , respectivamente, y que ya siguen los pasos de sus padres como estrellas del mundo vip. De ellos, de la relación con su marido, de su trabajo, la fama en torno a ella y otras cuestiones ha hablado recientemente en la mencionada charla con la actriz australiana para la citada revista. Un encuentro de dos estrellas de primer nivel , acompañado de un extenso reportaje fotográfico a cargo de Daniel Jackson y con prendas de las colecciones de la diseñadora.

Uno de los temas explorados por la excantante es el de sus recientes bodas de plata . Una efeméride que celebraron por todo lo alto, con una sesión de fotos rescatando los trajes morados de la celebración de su boda, entre otros festejos y guiños. Dos décadas y media que han dado para mucho, y sobre las que ha hecho repaso ahora Victoria al ser preguntada al respecto por la intérprete de 'Los otros', 'Moulin Rouge' o 'Big Little Lies'. "

No obstante, la diseñadora ha recordado también las sombras de estos veinticinco años de amor, explorando las dificultades de conseguir el equilibrio que ha alcanzado hoy en día con su marido, de quien dice estar más enamorada ahora que cuando se conocieron. "Me costó mucho cuando los niños eran pequeños", ha explicado Victoria, revelando que nunca han contado con excesivo personal, pese a las niñeras y la ayuda de sus padres, por lo que no tenían mucha vida social, algo que lamentaban.