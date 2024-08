Lucía Rivera presenta a su nuevo novio

Hace tan solo una semana, Lucía Rivera concedía unas declaraciones a la revista ¡HOLA! para contar que se encontraba "muy feliz", en calma, rodeada de "gente buena" y buscando la "mejor versión" de sí misma. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera añadía que, en el plano sentimental, cree en el "amor sano" y que, actualmente, no ponía energía en "vínculos que no van para largo y no merecen la pena". "Busco algo estable, sano y que sea a largo plazo" , confesó al medio citado.

Anterior a esa relación, la más conocida de la modelo fue la que mantuvo con Marc Márquez. En marzo de 2020, poco después de su primer posado oficial ante los medios en una alfombra roja, la modelo y el piloto rompieron. La hija de Blanca Romero admitió en alguna ocasión que aquella ruptura le costó "mucho". Meses después, cuando el piloto comenzó una nueva relación con Gemma Pinto, influencer e íntima de Laura Escanes, Lucía Rivera dijo públicamente que se alegraba mucho y que ya era "hora" de que Marc rehiciese su vida. "Me hace feliz verle feliz. Me cae muy bien y le tengo muchísimo cariño. Debe ser uno de los pocos ex con los que me llevo bien", dijo entonces.