Pilar Rubio ha enseñado por primera vez "los tesoros más preciados" que tiene en su casa. Aunque no es habitual que muestren algunas de sus pertenencias a través de las redes sociales, la presentadora se ha pasado por alto esa norma no escrita para compartir con sus fans dos de sus objetos más especiales. De sobra es sabido que la mujer de Sergio Ramos es una auténtica fan del rock, por lo que el futbolista no dudó en hacerle uno de los regalos más especiales de su relación relacionado con esta faceta rockera de su mujer.