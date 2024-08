Alba Silva recuerda el día en el que su marido, Sergio Rico, salió del hospital: "No puedo parar de llorar"

Hace exactamente un año de uno de los días más emotivos para la periodista Alba Silva . La joven acompañaba a su marido, Sergio Rico, a la salida del hospital tras dos meses ingresado por un accidente de caballo en la Aldea del Rocío que le causó un traumatismo craneoencefálico por el que estuvo más de sesenta días ingresado en un hospital de Sevilla. Un duro golpe para su familia y para su mujer, que no se separaron ni un minuto de su lado.

"Buenas tardes a todos y gracias por venir con este calor. Me encuentro bastante bien. Está el aneurisma controlado y hay que mantener unos meses de calma y seguir recuperándose en casa. Manteniendo la calma y todo controlado. Siguiendo los pasos de los médicos, que es lo más importante ", fueron las primeras palabras del futbolista del 'Paris Saint Germain' tras salir del hospital en el que estuvo dos meses ingresado.

Visiblemente conmocionado, el deportista quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento "al mundo del fútbol", a "su club y compañeros" por "haber estado ahí". Además, también se dirigía a su familia y a su mujer, que estuvieron a su lado en todo momento desde su entrada a su salida: " Todo ese apoyo se agradece. Gracias al Hospital Virgen del Rocío , a todo el personal sanitario. Nos hemos sentido como en casa en todo momento. Ha sido un sueño, yo me desperté en el hospital y me siento muy emocionado y muy feliz. Gracias a mi mujer, que ella ha pasado todo el día conmigo ".

365 días han pasado desde entonces y Alba Silva no ha dudado en acudir a sus redes sociales -en donde acumula más de doscientos mil seguidores-, para escribirle una emotiva carta a su marido, con el que dará la bienvenida a su primogénita en común dentro de muy poco: "Ya ha hecho un año de este día y yo no puedo parar de llorar al recordarlo, salir contigo de la mano de ese hospital fue una de las sensaciones más reconfortantes que he vivido jamás después de tanto miedo y sufrimiento diario".