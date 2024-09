Christian Gálvez, si rompiese su relación con Patricia Pardo: "Siempre será la mujer de mi vida"

Antes de poner en marcha su nuevo proyecto televisivo, Christian ha hablado con ‘Semana’, donde se ha sincerado sobre el momento personal en el que se encuentra y que, aunque define como “el mejor de su vida”, no lo ha sido tanto a nivel profesional, donde “no tenía nada y lo ha pasado mal pensando que se podía alargar”: “Te entran esos miedos. Lo que pasa es que era un disfrute de poder disfrutar de mi hijo, de estar con su madre, con mi mujer, poder disfrutar de la creación de un nuevo libro, pero luego a medio plazo no sabías qué podía pasar”, ha explicado.