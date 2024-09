Hace justo un mes de una de las bodas más esperadas del año: la de Antonio Rossi y Hugo Fuertes. La pareja entonaba el 'sí, quiero' más importantes de su vida en una mediática ceremonia a la que acudieron numerosos rostros televisivos como Marta López, Sonia Ferrer, Bibiana Fernández, Christian Gálvez y Patricia Pardo o Adriana Donorroso , entre otros. El matrimonio recibía a sus seres queridos en una exclusiva finca de Madrid, en la que no faltaron detalles. Ahora, 30 días después de su compromiso y tras una luna de miel de ensueño en Colombia, el colaborador de 'Vamos a ver' ha publicado imágenes inéditas del día más importante de sus vidas. ¡Te contamos todos los detalles!

Justo un día después de su paso por el altar, a través de sus respectivas redes sociales, Rossi y Fuertes no dudaron en compartir con sus seguidores cómo había sido el día más feliz de sus vidas hasta la fecha. "Así empezó el gran día. Gracias a todos los que lo hicisteis posible. Desde todos los amigos y familiares que sacrificaron su puente de agosto (podemos decir que no faltó nadie)", escribió el tertuliano del programa que conduce Joaquín Prat. Por su parte, los novios también compartían algunos de los secretos mejores guardados hasta la fecha, como sus looks nupciales, hechos a medida.