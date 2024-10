El pasado 7 de octubre, Yotuel cumplía un año más de vida y es por ello que su mujer, Beatriz Luengo, no dudaba en escribirle una romántica carta pública en donde ha subrayado todo lo que "ama" y "admira" de su "Yotu": "Sin tener un padre, te has convertido en el padre que soñaste para ti , sin tener grandes puertas para tu música construiste un espacio que no existía para la música urbana en español y porque sin conocer la palabra "libertad", luchaste por la tuya mientras peleas incansablemente por la de tus amigos, compañeros, familiares y por millones que ni siquiera conoces".

En esta declaración de amor, la cantante ha dicho que le "ama tanto" porque para él "no existe" la palabra "no" y porque tiene "un poder increíble para visualizar lo que otros no ven": "Lo más bonito es que no esperas el agradecimiento ni el reconocimiento, solo lo haces porque siempre dices que llegaste con una maleta vacía de ropa, pero cargada en sueños y cumplirás cada uno de ellos".