Esther Doña, un año después de la muerte de Carlos Falcó: "Me propuso tener hijos"

A la inesperada pérdida se sumó que se encontraba en pleno encierro domiciliario, algo que ha impedido que a día de hoy no hayan podido realizarle un homenaje como el que les gustaría realizar a los amigos y familiares del patriarca del clan Falcó. "Fue muy duro. En aquellos momentos no hay nada que te reconforte, no hay consuelo. (...) Incluso hoy, que ya ha pasado un año sin Carlos, me siento muy arropada por tantos amigos íntimos a los que él pidió que me protegieran", ha manifestado, asegurando que sigue sintiéndole cerca.