Imanol Arias e Irene Meritxell rompen tras once años juntos

Han sufrido algún que otro altibajo a lo largo de sus once años de relación, pero Imanol Arias e Irene Meritxell ya no están juntos. Así lo ha confirmado en exclusiva la revista Semana que, tras ponerse en contacto con un amigo de la pareja, ha podido saber que “se tienen mucho cariño, siempre van a tener una relación especial y que no sería extraño que se les vea juntos”. El círculo cercano de la pareja no descarta que pudiesen reanudar su relación en un futuro pero, por el momento, la propia Irene ha confesado a Jaleos que no tienen relación sentimental “desde hace meses”.