La infanta Cristina no perdona a Iñaki Urdangarin y habla de otras infidelidades: "Yo no he fallado"

Pilar Eyre concede ahora en el medio citado anteriormente la versión de la hija del rey emérito, que asegura se siente "ultrajada" por los periodistas que repiten que sigue enamorada de su exmarido, ya que no comprende de donde sacan esa información. "No va a haber reconciliación ni perdón" , asegura.

El día que vieron la luz las imágenes de Iñaki Urdangarin de la mano con otra mujer, la infanta Cristina "quería anunciar el fin de su matrimonio" en el comunicado que poco después hicieron público, pero al parecer fue su hasta entonces marido el que "suplicó" que solo se informara de una "interrupción" de la relación. Esta decisión se debe a un tema legal, ya que hablar de divorcio "complicaría los dos años de libertad condicional" que tiene el exjugador de balonmano . "Quedan dos años de condena y no se ve capaz de soportarlos sin la libertad condicional", asegura la revista.

Esta no es la primera deslealtad que vive el matrimonio, pero parece que sí ha sido la definitiva. Seis años después de casarse, según cuenta Pilar Eyre, Iñaki Urgandarin tuvo "una aventura amorosa con la mujer de un íntimo amigo". Aquella relación duró un año hasta que, "avergonzado", se lo contó a la infanta y le pidió que le perdonase.

La infanta lloró el día que su hijo Pablo aseguró a los periodistas que no le importaría conocer a Ainhoa

La infanta fue fotografiada en el aeropuerto con el anillo de casada aún en su dedo, algo que explica ahora la revista Lecturas: "Lo llevo por respeto a la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie, ¡quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!”. Según Pilar Eyre, la hija del rey emérito tiene muy claro que ella "no ha fallado" en su relación matrimonial y que su intención de divorciarse es "irrevocable".