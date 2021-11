Pelayo Díaz y Andy McDougall se separan tres años después de su boda

Pelayo Díaz y Andy McDougall han roto, según la revista Lecturas

El matrimonio se separa después de tres años de matrimonio

La pareja, que habría puesto fin a su relación en septiembre, aún no ha firmado el divorcio

¡Nueva ruptura vip! Pelayo Díaz y Andy McDougall se separan. Según ha informado en exclusiva la revista Lecturas, el matrimonio habría decidido iniciar esta nueva etapa de una manera cordial, quedándose con los buenos recuerdos y relevando su historia de amor por una bonita amistad. El estilista y su marido llevarían haciendo vidas por separado desde septiembre, mes en el que celebraron su tercer aniversario de boda, pero aún no han rubricado su firma en los papeles del divorcio, dejando una puerta abierta a la reconciliación.

Las redes sociales habrían dado cuenta de que algo no iba bien, ya que nos tenemos que remontar hasta agosto (en sus tradicionales vacaciones por Ibiza) para captar la última imagen del que fuera asesor en ‘Cámbiame’ con su aún pareja. Lo cierto es que desde que se dieron el ‘sí, quiero’, los rumores de ruptura han sido constantes. Sus seguidores estaban tan preocupados por la estabilidad de su relación que, meses después de casarse, Pelayo tuvo que aclarar en sus redes en qué punto se encontraban: “Que no veáis a Andy todo el tiempo en Instagram no significa que no estemos el uno al lado del otro. Vivimos, trabajamos y viajamos juntos todo el rato”, tranquilizaba a los suyos. Tres años después, parece que su separación es una realidad.

De momento, ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse. El bloguero, remontándonos a una entrevista concedida en 2019 a esta misma cabecera, daba a entrever que su relación no era tan idílica como podía parecer. “Nos esforzamos en que vaya bien. Hay veces que la relación se podría ir al garete. Es difícil”, confesaba el estilista, que no ocultaba que habían superado “pequeñas crisis” durante este tiempo: “A veces he tenido que ir a meter la cabeza debajo de la almohada y gritar, luego peinarme y bajar al salón como si no pasara nada. Andy es un trozo de pan, otro ya me habría mandado a tomar viento”, reconocía.

Pelayo y Andy se separan: su boda de cuento

La pareja formalizó su relación en septiembre de 2018 en un original enlace en el que no escatimaron gastos. En la boda no faltó nadie, ni de nada. Incluso Andy se tatuó la inicial de su marido en medio de una fiesta que estuvo repleta de sorpresas. Ya advertía el propio Pelayo, pocos días antes de casarse, que su convite no iba a ser común: “¿Normal? Qué palabra tan aburrida”.