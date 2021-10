Vania Millán y René, hermano de Sergio Ramos, estuvieron juntos durante 12 años

Tras su divorcio, la modelo comenzó una relación con Julián Bayón y el representante lo hizo con Lorena Gómez

La íntima amiga de Pilar Rubio cuenta cómo es actualmente la relación con su ex

Vania Millán y René Ramos mantuvieron una relación de 12 años. En 2014, la pareja decidió formalizar su noviazgo y se dieron el 'sí, quiero' en una mediática boda a la que acudieron Sergio Ramos y Pilar Rubio. Pero tan solo dos años después de aquel compromiso, la modelo y el representante decidían poner punto y final a su historia de amor. "No fue fácil terminar la relación y pensar si lo has hecho bien o lo has hecho mal", confesaba ella tiempo después públicamente.

En los cinco años que han pasado desde que decidieron separarse, tanto René como Vania han rehecho su vida. La íntima amiga de Pilar Rubio conoció a Julián Bayón, un prestigiosos especialista en cirugía estética con el que comparte dos proyectos: el personal y el profesional. En el terreno del trabajo, ambos colaboran juntos en la clínica estética, mientras en el ámbito personal llevan años luchando por su deseo de ser padres. "Estamos en pleno proceso de cruzar los dedos, que yo ya voy con prudencia", confesaba la modelo hace unos días. Por su parte, René Ramos conoció a la cantante Lorena Gómez, con quién el pasado año construyó una familia a raíz del nacimiento de René, su segundo hijo.

¿Cómo es actualmente la relación entre Vania Millán y René Ramos?

Años después de su separación, la modelo y el representante han coincidido con sus respectivas parejas en un evento celebrado en Madrid. Vania Millán, que siempre ha tratado este asunto con gran naturalidad, confesaba a las cámaras de Europa Press que ella no le tiene "censurado en ningún sitio" al que va. "No es ningún inconveniente encontrarnos. Lo llevo de manera natural, cada uno ha hecho su vida y no hay problema en que podamos coincidir en Madrid en cualquier cosa. No es un inconveniente", aseguraba.

