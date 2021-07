Clara Lago y Dani Rovira siempre han demostrado tener una estupenda relación. Los actores, que mantuvieron una relación durante cinco largos años , rompieron a finales de mayo de 2019 . Meses después se decretó el estado de alarma en todo el país, momento en el que también le diagnosticaron a él un linfoma de Hodking . Todo esto provocó que decidiesen vivir juntos durante aquel confinamiento, algo que muchos interpretaron como que habían retomado su relación, pero no fue así :

Clara Lago, que lleva algo más de cuatro años alimentándose de esta forma, explica que lo decidió a raíz de ver un documental que consiguió cambiarle el chip. “ Yo me consideraba un poco comedora responsable , lo que yo consideraba en ese momento que era saber cuál era el origen de los productos animales que comía”, cuenta.

A diferencia de su relación con el tabaco, Clara no siente la tentación de otros alimentos que no entren dentro de su estilo de alimentación. “Creo que me costaría mucho más sostener una dieta por salud personal que por el concepto del veganismo que va más allá de uno mismo. Al final si se va a la mierda todo la especie también se va con todo lo demás”, asegura.