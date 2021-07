David Bisbal y Rosanna Zanetti, tres años después de su boda: dos hijos en común y un cambio en su relación con Tablada

Unas fotografías de la pareja vestidos de novios hicieron saltar todas las alarmas y ahora, tres años después de aquel ‘sí, quiero’, la actriz y el cantante se felicitaban en redes por su aniversario . “¡Feliz aniversario! Me siento feliz y agradecida de lo que somos y estamos formando. Sigue cuidando de mí, que yo seguiré cuidando de ti. Te amo”, comentaba la modelo. “El tercer baile. Felicidades, amor mío”, escribía el artista.

Aquel primer embarazo no fue nada fácil para la modelo. Debido a la presión mediática que vivieron durante los primeros meses, Zanetti sufrió un embarazo de riesgo y tuvo que estar los primeros meses en reposo. Afortunadamente todo salió bien, y nueve meses después de tener a su primer hijo, la pareja anunciaba que serían padres de nuevo : "Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace 4 meses recibimos la mejor noticia, ¡bebé en camino! Pronto seremos 5".

La diseñadora salió rápidamente a desmentir que estuviese detrás de aquella cuenta, pero en un encuentro con Toñi Moreno aseguró que había pedido anteriormente que no publicasen fotos de su hija. Fue entonces cuando David Bisbal entró en esta polémica y todo acabó en los juzgados. El cantante, para proteger la intimidad de la menor, pidió que no se publicasen fotografías en las que apareciese el rostro de su hija Ella, algo que a Tablada no le sentó nada bien.