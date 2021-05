David Bustamante, sobre sus tres años de relación con Yana Olina: "Todavía no conozco a su familia"

David Bustamante y Yana Olina llevan tres años juntos

El cantante y la bailarina han comenzado una nueva etapa viviendo juntos en la casa de él

David Bustamante ha comenzado una vida nueva. El artista, que se divorció de Paula Echevarría hace tres años, se ha comprado una nueva casa en Boadilla del Monte que le ha costado algo más de seiscientos mil euros. En los últimos tres años ha vivido en un piso en Pozuelo de Alarcón donde, tal y como él mismo ha contado en una entrevista para la revista ¡hola!, aprendió a hacer todo de nuevo y volvió a la realidad. “He vivido tres años muy feliz en un piso y cambié todas mis costumbres. Venía de una vida con una casa muy grande, con servicio, con todo y, de repente, me fui a vivir a un piso solo”, recuerda. En los últimos años su fuente de ingresos ha cambiado y no es la música:

Ahora el cantante, que compró su nueva vivienda sobre plano, empieza una nueva etapa de su vida junto a Yana Olina, la bailarina con la que lleva tres años de relación. “Nunca hemos tenido un bache, es superfácil estar con ella”, asegura al medio citado anteriormente. Bustamante considera que está actualmente “muy tranquilo” en el terreno sentimental y que todo eso se debe a la “paz inmensa” que le aporta su pareja. “Soy muy impulsivo y me enfado fácilmente, pero ella ser ríe y se me pasa. No tenemos muchas discusiones y, cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón”, revela el artista.

La distancia y la situación actual de la pandemia ha impedido que el cántabro conozca a la familia de Yana Olina, que viven a seis horas de Moscú. "Todavía no conozco a su familia, pero tengo muchas ganas de viajar a Rusia”, asegura. Con ella está aprendiendo sus primeras palabras en ruso y será una “traductora de lujo” cuando puedan viajar hasta allí y conocer el país.

David Bustamante, en la etapa “más dulce” de su vida

El cantante define a su pareja como “un ángel” que le transmite paz, tranquilidad y es muy paciente con él. “Vivir con un artista tiene sus complicaciones y ella siempre está con una sonrisa. Es la mejor persona que he conocido en mi vida. Yo creo que con eso lo resumo todo”, asegura sobre su relación. Pero del futuro no quiere hablar. Igual que pasó con su matrimonio con Paula Echevarría, que duró 13 años, Bustamante considera que el paso del tiempo hace que los sentimientos cambien y no quiere mirar más allá del presente.