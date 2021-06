Elsa Pataky, sobre sus diez años de matrimonio con Chris Hemsworth: "Cuando tienes hijos te olvidas de tu pareja"

La actriz española repite un año más como imagen de la firma de zapatos 'made in Spain', sin embargo, debido a la pandemia, Elsa no ha podido acudir a su cita anual en Madrid. Así, aprovechando los recursos tecnológicos tan utilizados durante este último año y medio marcado por la crisis sanitaria del Sars-CoV-2, Pataky ha atendido a los medios por videollamada desde su casa en Byron Bay.

En esta charla, Elsa ha explicado que, debido a las restricciones, no pueden volver a España ni lo harán este verano, ya que, de hacerlo, tendrían que pasar su correspondiente cuarentena y "no sería muy divertido estar dos semanas encerrados con los niños en un hotel ". Y aunque está deseando hacerlo para poder volver a reencontrarse con su familia, es consciente de la situación actual. "Les echo mucho de menos, y a los niños les apetece mucho ir a España, aunque por ahora es lo que toca", explica.

"No es agradable sentir que se comenta tu vida y que, además, dicen todo lo contrario de lo que te está pasando... ¡Se inventan las cosas! Y yo creo que es una falta de respeto total hacia mí y hacia mi familia. Mis hijos son pequeños, pero no me gustaría que cuando sean mayores tengan que escuchar eso de la gente que les habla alrededor. Por eso creo que la privacidad debería ser algo que respetaran los medios, sobre todo cuando no saben qué está sucediendo, no tienen los datos o las declaraciones de uno de la pareja. Hablan de una crisis sin tener conciencia".