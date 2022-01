"Un fenómeno no lo sé, pero sí me considero una mujer muy afortunada". Así se define Georgina Rodríguez en su propio reality, una producción que se ha estrenado en Netflix coincidiendo con el día de su 28 cumpleaños . La novia de Cristiano Ronaldo no ha tenido problema en mostrarse tal y como es delante de las cámaras y así, en familia, alegres y con el amor que les caracteriza, han celebrado un día tan especial.

La modelo - que está embarazada de mellizos -, el futbolista y sus cuatro hijos han viajado a Dubai para celebrar el cumpleaños en la playa. El día comenzaba con una impresionante comida cerca del mar y terminaba con una cena en una de las torres más altas de Dubai. La sorpresa llegaba cuando Georgina veía su rostro en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. "Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias, Cristiano, no me puedes hacer más feliz cada día", decía públicamente a través de sus redes sociales.