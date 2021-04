“Yo siempre he sido un tío muy normal. Ahora mismo vivo en el campo con mi hijo, una oveja, dos cabras, con gallinas, con erizos…”, señalaba Ballesta en un momento de esta entrevista para recalcar lo feliz que es con lo que tiene ahora. En esta línea, Juanjo bromeaba con el presentador del espacio sobre la solución que tiene para evitar que se te suba la fama a la cabeza. “Te presento a mi oveja que te pega un palizón y se te quita la tontería rápido, más ahora que está en celo. Hace poco me dio un cabezazo que me he tirado una semana en el hospital, me fracturó una costilla”, desvelaba la posible explicación a las preocupantes imágenes que colgó en el hospital. “Me he echado novia y ahora no quiere ni verla, le tiene una envidia.... Estoy en el campo, le doy un abrazo y me dice: ‘cariño, me está mirando, suéltame, suéltame’. Viene a por ella del tirón”, desvelaba con naturalidad esta nueva relación sin entrar a dar más detalles.